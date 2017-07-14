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Başbakan açık açık söyledi: Yeni darbe girişimi olursa bedeli ağır olur

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'cülerin olası yeni bir darbeye kalkışması durumunda daha ağır bedel ödeyeceklerini açıkladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:29
Başbakan açık açık söyledi: Yeni darbe girişimi olursa bedeli ağır olur

Başbakan Binali Yıldırım, dün gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle yaptığı görüşmede FETÖ'cülerin olası yeni bir darbeye kalkışması durumunda daha ağır bedel ödeyeceklerini söyledi.

"FARKLI GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, FETÖ'nün yeni bir darbe girişiminde bulunma ihtimalinin sorulması üzerine şu cevabı verdi "Tabii bu tip işlerle ilgili yeni şeyler her zaman çıkabilir. Yani şu anda bu iş ayan beyan bellidir. ‘Artık bu mesele bitmiştir’ demek çok erken. Yargılama süreçleri devam ediyor, bu süreç içerisinde farklı şeyler çıkabilir, yeni diyebileceğimiz gelişmeler de olabilir. Yani işin tabiatı icabı bu ihtimali göz ardı etmememiz lazım. Yani olayın büyüklüğü, örgütün saydam olmayan yapısı, karmaşık ilişkileri, bütün bunları bir arada düşündüğümüzde hepimizi şaşırtan farklı gelişmeler yaşanabilir.

"DARBE İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK DEĞİL"

Açıkçası bundan sonrası için silahlı bir darbe teşebbüsünden bahsediyorsanız, bu ihtimali ben çok yüksek bulmuyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen terör örgütünün yandaşlarına ve kamuoyuna ‘Ölmedim, ayaktayım’ mesajı vermek için diri tuttuğu bir şeydir. Ha, bizi rehavete sürükler mi? Tabii ki sürüklemez. Biz her türlü tedbirimizi alıyoruz. Ama ona benzer bir çılgınlık, bir ahmaklık yapılacak olursa bu sefer bedeli daha ağır olur. Benim özellikle vatandaşlarımdan talebim, bu tip sürekli ortalıkta dolaşan rüya tabirlerine, şayialara kulak asarak hayatlarını, konforlarını bozmasınlar, normal yaşamlarına devam etsinler. Milletimizin huzuru, rahatı için gece-gündüz demeden ayakta duran ve sürekli bu işleri takip eden devletimizin birimleri var. Hükümetimiz var, kolluk kuvvetlerimiz var, yargı mensuplarımız var. Her şeyden önce çok dinamik bir medyamız var. 15 Temmuz darbesini önleyen belki çok iyi fark edilmeyen en büyük güçlerinden biri medyadır."

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:29
  1. ak parti
  2. fetö
  3. binali yıldırım
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