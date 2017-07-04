Başbağlar'da 13 yakınıyla birlikte 'adalet'i de kaybetti!

Başbağlar Katliamı'nda 13 yakınını kaybeden Muharrem Baltacı'nın sitem dolu oifadeleri:

24 sene geçti, 5 şehidimizin naaşına hala ulaşılamadı. Yengem ve 13 yaşındaki yeğenimin naaşına ulaşılmadı. Gözü dönmüş caniler, yeğenim İbrahim Baltacı’yı katletti. Biz ailelerimizi kaybettik ama toprağımızı kaybetmedik. Evlerimizi kaybettik, canlı hayvanlarımızı kaybettik, canlı yaşayan doğamızı, tabiatımızı kaybettik ama ahlakımızı, gelenek ve göreneklerimizi kaybetmedik. Biz sadece Başbağlar katliamının faillerini istiyoruz.

13 yakınımı kaybettim. Olay günü oradaydık. Elim acıyı anlatırken, elimiz ayağımız titriyor. Hala yakınlarımızdan bazılarının cenazelerine ulaşamadık. Dozerler ile aramalar yapıldı. Bir köyde dozerlerle ceset arandığı nerede görülmüş? 13 yakınımı kaybettim. Anneannem İstanbul’a geldikten sonra 10 gün içerisinde acıya dayanamayarak vefat etti.

1993 yılına kadar Türkiye’de ilk defa bir ibadethaneye baskın yapılmıştır. İnancımıza sıkılan kurşunların hesabının sorulmasını istiyoruz.

15 Temmuz gecesi hain darbe planıyla milletimize kurşun sıkan devletimizin önemli kademelerine sızmış olan paralel örgüt lejyonerlerinin 1993 yılında Başbağlar'da sıktığı kurşunlar ile aynı olduğuna aynı eller tarafından sıkıldığına şahit oluyoruz

Kurşun sıktırmakla kalmayıp Başbağlar davasının Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde zaman aşımına uğratanlarda çözümsüzlükler ile tıkayıp davaların bitirilmesini organize edenler de paralel örgüt üyeleri olduğunun bilincindeyiz

Başbağlar davamızın faili meçhuller arasına girmesini isteyen Paralel Devlet Yapılanması'nı yöneten paralel örgüt mensubu Devlet Denetleme Kurulu üyeleri kurulan inceleme komisyonunda verdiğimiz bilgi ve belgeleri de çözümsüzlüğe kavuşturanlarda paralelcilerdir

Paralel örgüt, PKK terör örgütüyle beraber çalışarak Türkiye'miz üzerinde yapılan kirli ittifaklar içerisinde olduğuna eminiz.

Bizler Başbağlar davamızın tekrardan açılmasını bu minvalde incelenmesini ve tüm detaylarıyla dönemin mülki amirleri üzerinden tekrardan değerlendirilmesi yüce Türk adaletinden talep etmekteyiz.

Bugün adalet diye yalancı kavalcılık yapan CHP yöneticilerine sesleniyorum...

1993 yılında dönemin 50. Hükümetİ Adalet Bakanı CHP zihniyetinin ürettiği siyasetin bir Bakanı değil miydi?

Neden Başbağlar'ın adaletini kördüğüm ettirip adaletsizliğe mahkum ettirdiler.

Bugün Paralel örgütün FETÖ'nün avukatlığını yapmaya çalışan CHP hiç samimi değilsin.

Acının dini, rengi, dili, ırkı yoktur. Sivas Madımak’ta katledilenlerin de acısını yaşıyoruz, Başbağlar’ın da acısını yaşatıyoruz.