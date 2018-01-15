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Başarımızın püf noktası stratejik işbirliklerimiz

ABD’de düzenlenen ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te konuşan Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, başarılı hizmetin püf noktalarını sıraladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
Başarımızın püf noktası stratejik işbirliklerimiz

SON ADIMA KADAR TAKİP

Dijitalleşme ile birlikte stratejik işbirlikleri yeni boyutlar kazanırken, teknolojik gelişmelerin yeni ekosistemler oluşmasının önünü açtığını belirten Teknosa CEO’su Bülent Gürcan; “Perakende sektöründe rekabet ve müşteri tanımı değişiyor. Müşterilerin yüzde 64’ü artık alışverişlerini kanallar arasında yolculuk yaparak tamamlıyor, ürün ve hizmetlere en kısa zamanda erişmek istiyor. Dolayısıyla hem iş süreçleri hızlanıyor hem de kişiselleştirilmiş deneyim yaşatmak ön plana çıkıyor. İş dünyasının yeni değer birimi ‘büyük veri’. Müşteri deneyimini geliştirmek için büyük veriden doğru analizler yapmak şirketler için yaşamsal öneme sahip. Bu kapsamda, stratejik işbirlikleriyle tedarik zincirinden başlayarak, ürünün son tüketiciye ulaşmasına ve satış sonrasına kadar tüm süreçlerde dönüşümü yönetmeye odaklanıyoruz” dedi.

Müşteriyi derinlemesine tanımak ve müşteri deneyimini geliştirmenin, yeni müşteriler kazanmak için de çok önemli olduğunu paylaşan Bülent Gürcan; “Müşterilerimizin kısa sürede ürün teslimatı gibi birçok beklentisini karşılamak, stok maliyetleri gibi zorlukları aşmak ve inovasyon için işbirliklerini çok önemsiyoruz. Müşterilerimiz, kanal bağımsızlığı ve mükemmel bir deneyim istiyorlar. Online platformlar, alışveriş yapılsın ya da yapılmasın önemli bir bilgi kaynağı. Bununla birlikte, Omnichannel modelinde mağazalara da önemli bir rol düşüyor” dedi.

YATIRIMSIZ KAZANÇ OLMAZ

“Tüketicilerin ürünlerle kişisel deneyim yaşayabileceği ve nereden alışveriş yaparsa yapsın hizmet alacağı mağazalara yatırım yapılması şart” diyen Gürcan, “Teknosa’da internetten alışveriş yapan müşterilerimizin yüzde 30’u mağazadan teslim almayı tercih ediyor. Stratejik iş ortaklarımızla tüm kanallarda daha mükemmel, entegre bir deneyim için derinlemesine çalışıyoruz ve oluşturduğumuz değeri artırmak için yeni işbirliklerine öncelik veriyoruz” şeklinde konuştu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
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