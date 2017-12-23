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Başarılı olana kadro geliyor

İhtiyaç fazlası olarak değerlendirilen sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde 4 yıllık çalışma süresini geçirip, başarılı olurlarsa görev yaptıkları yerde kadroya atanabilecek.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:57
Başarılı olana kadro geliyor

Sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanıyor.

Sözleşmeli Öğretmenlerin İstihdamına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, 17. maddede yer alan "eğitimine" ibaresi "sürecine" şeklinde değiştirildi. Bunun yanında sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istedikleri takdirde görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Mezun olunan programın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yerlere uygun olması

Bakanlıkça utgun görülen pedagojik formasyon belgelerinin olması

KPSS'de taban puan ve üzerinde bir puan alınmış olması

Memurluk ya da öğretmenlikten çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması

HER ŞUBAT ATAMA VAR

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılıyor. Başvuru şartları kabul edilen sözleşmeli öğretmenler sözlü sınava giriyor. Bu sınavda da 60 ve üzeri puan alanlar sözleşmeli öğretmenlik için tercih yapabilir.

Tercihlerden sonra da çekilen kurayla sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri belli oluyor. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılıyor. BSözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmiyor

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Eğitim kurumunun ya da departmanın kapanması, bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendiriliyor.

İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona eriyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:57
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