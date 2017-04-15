Başarılı öğrenciler bisiklet turu attı

Sağlık Bakanlığı tarafından personel ve gençlere dağıtılmak üzere gönderilen 2 bin adet bisikletten, 200 tanesi başarılı öğrencilere dağıtıldı. Derslerinde başarılı olan ve bisiklet alan orta ve yüksek öğretim öğrencileri ‘evet’ yazılı t-şörtler ile şehir turu yaptı.

Adıyaman Anadolu Lisesinden başlayan Gölbaşı Caddesi, Harıkcı Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı üzerindeki ‘evet’ kafe önüne kadar bisiklet ile tur atıldı.

Bisiklet turuna TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve gençler katıldı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 2 bin adet bisikletin dağıtıldığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 2 bin bisikleti belediye personeli ve toplumun değişik kesimlerine dağıttık. Bu bisikletlerden 200 tanesini başarılı öğrencilere verdik. Bisiklet sporuna özendirmek için çarşı içerisinde tur attık. TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimezile beraber bisiklet turu attık. Adıyaman’ımız zemin olarak bisiklete müsaittir. Bisikleti özendirmeye gayret ediyoruz. Sağlık Bakanlığına da bisikletler için teşekkür ediyorum” dedi.