Başakşehirli öğrencilere üç boyutlu tasarım eğitimi!

Geleceğin tasarım mimarları olmaya aday öğrenciler, Tinkercad programı ile tasarımlarına boyut kazandırdı. Türkiye'de inovasyon ve girişimciliğin yeni adresi Başakşehir Living Lab Merkezi’nde gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler, 3 boyutlu tasarım eğitimi alıyor. Hem sömestr hem de yaza tatili için planlanan eğitimlerden 9-12 yaş aralığında öğrenciler ücretsiz olarak faydalanıyor.

Üç boyutlu konuşabilmek, tasarım yapabilmek, en önemlisi de üreten nesiller yetiştirmek için çalışmalar yapmak, programın en temel hedefleri arasında yer alıyor. Öğrenciler eğitimlerini aldıktan sonra kendi başlarına ihtiyaçları olan nesneleri tasarlayabilir ve baskısını alabilir seviyeye geliyorlar. 15 kişilik, kontenjanla sınırlı olan eğitim 3 gün boyunca toplam 12 saat sürüyor. Başakşehir Living Lab, öğrencilerin bu tür eğitimleri alabilecekleri her türlü donanıma sahip.