Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başakşehir'le anlaşan Arda'ya çağrı: Gelme kardeşim!

Eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan, "Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Gelme kardeşim benim, gelme!" yazdı.

09 Ocak 2018 Salı 14:56
Başakşehir'le anlaşan Arda'ya çağrı: Gelme kardeşim!

Yorumculuk yapan Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'in transfer etmek istediği Arda Turan'la ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu. Sosyal medya hesabından Arda'nın Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesini istemediğini ifade eden Turhan, şu açıklamayı yaptı;

"SENİ BAŞKA FORMAYLA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Avrupa da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim, gelme! Seni Türkiye'de başka bir formayla görmek istemiyorum. Bence Porto'ya gitmeli. Porto, Arda için ideal. Marega, Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar liginde oynar süre de alır. Maç eksiğini giderir, kendine gelir."

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:56
  1. Evren Turhan
  2. Başakşehir
  3. arda turan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş sağlığıyla ilgili doğru sanılan 8 yanlış
    1. Diş sağlığıyla ilgili doğru sanılan 8..
    2. Düşman kardeşlerden tarihi anlaşma!
    3. FETÖ'cü Burak Akın her şeyi itiraf..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan taşeron eleştirisi:..
    5. Erdoğan: 11,8 milyar dolar gelir elde..
    6. Denizin içinden çıktı! Kurbağa adamlar..
    7. 'Benden 800 metre fark yiyen genç..
    8. Görme engellilere elektronik dünyanın..
    9. Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    10. FETÖ'cü Akın, neden teslim olduğunu..
    11. Gazilere saldıran hainlere 24 yıl hapis
    12. O hainlere 24 yıl hapis cezası!
    13. Kamikaze İHA'lar görücüye çıktı
    14. İphone fabrikasında yine intihar
    15. Hastaneden kadavra kaçırıldı
    16. Google'de 28 Şubat'mı yaşanıyor?
    17. 'Benim babam senin babana 20 milyar..
    18. Yardıma muhtaç kadına devletin yardım..
    19. CIA terör ordusunu eğitti! Büyük..
    20. Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…