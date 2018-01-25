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Başakşehir'in yıldızı resmen Antalyaspor'da

Kırmızı-beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir’den transfer ettiği orta saha oyuncusu Özmert ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

25 Ocak 2018 Perşembe 22:15
Başakşehir'in yıldızı resmen Antalyaspor'da

Kırmızı-beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Medipol Başakşehir takımında forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert’le yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Bu arada kulüp sitesinden yapılan açıklama, Hakan Özmert'in önceki yıllarda Antalyaspor'da forma giydiği fotoğrafıyla paylaşıldı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 22:15
  1. Hakan Özmert
  2. antalyaspor
  3. Başakşehir
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