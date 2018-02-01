Başakşehir'in yıldız ismi takımdan ayrıldı! İşte yeni kulübü
Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal, Osmanlıspor'a transfer oldu.01 Şubat 2018 Perşembe 02:25
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal, Osmanlıspor'a transfer oldu. Transfer resmen açıklandı. Başakşehir, tecrübeli oyuncunun Osmanlıspor'un kadrosuna katıldığını resmi sitesinden duyurdu.
İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:
Futbolcularımızdan Mehmet Batdal, sezon sonuna kadar Osmanlıspor’un formasını giyecektir. Oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz.
Kaynak:Fanatik