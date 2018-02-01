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Başakşehir'in yıldız ismi takımdan ayrıldı! İşte yeni kulübü

Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal, Osmanlıspor'a transfer oldu.

01 Şubat 2018 Perşembe 02:25
Başakşehir'in yıldız ismi takımdan ayrıldı! İşte yeni kulübü

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal, Osmanlıspor'a transfer oldu. Transfer resmen açıklandı. Başakşehir, tecrübeli oyuncunun Osmanlıspor'un kadrosuna katıldığını resmi sitesinden duyurdu.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

Futbolcularımızdan Mehmet Batdal, sezon sonuna kadar Osmanlıspor’un formasını giyecektir. Oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 02:25
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  2. Osmanlıspor
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