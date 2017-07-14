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Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Belçika takımı Club Brugge oldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 14:00
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile mücadele edecek.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda yapılan kura çekiminin ardından Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, Belçika'nın Club Brugge takımı oldu.

Medipol Başakşehir, ilk maçını deplasmanda 25 veya 26 Temmuz'da, rövanşı ise evinde 1 veya 2 Ağustos'ta oynayacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER;

Steaua Bükreş - Viktoria Plzen
Nice - Ajax
Dynamo Kiev - Young Boys
AEK Athens - CSKA Moskova
Club Brugge - Medipol Başakşehir 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 14:00
  1. Club Brugge
  2. Medipol Başakşehir
  3. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
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