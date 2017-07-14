Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile mücadele edecek.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda yapılan kura çekiminin ardından Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, Belçika'nın Club Brugge takımı oldu.

Medipol Başakşehir, ilk maçını deplasmanda 25 veya 26 Temmuz'da, rövanşı ise evinde 1 veya 2 Ağustos'ta oynayacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER;

Steaua Bükreş - Viktoria Plzen

Nice - Ajax

Dynamo Kiev - Young Boys

AEK Athens - CSKA Moskova

Club Brugge - Medipol Başakşehir