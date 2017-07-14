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Başakşehir’in rakibi Brugge’ü tanıyalım

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika’nın Club Brugge takımıyla eşleşti.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:19
Başakşehir’in rakibi Brugge’ü tanıyalım

2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32. turunda Beşiktaş ile eşleşen Brugge, siyah-beyazlıları kupanın dışına itmişti.

Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi’ni Anderlecht’in ardından 2. sırada bitiren Club Brugge, 14 lig şampiyonluğu, 11 Belçika Kupası, 14 defa da Belçika Süper Kupası’nı müzesine götürdü.

Maçlarını 29 bin kapasiteli Jan Breydel Stadyumu’nda oynayan mavi-siyahlıların teknik direktörlüğünü ise 39 yaşındaki Ivan Leko yapıyor.

PERBET ESKİ TAKIMINA KARŞI

Club Brugge forması giyen 32 yaşındaki Jeremy Perbet, bu eşleşmeyle birlikte eski takımına karşı forma giyecek. 2014-2015 sezonunda geldiği Medipol Başakşehir’de 1 yıl geçiren Perbet, turuncu lacivertli formayla çıktığı 27 maçta 5 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’I ELEMİŞLERDİ

2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32. turunda Beşiktaş ile eşleşen Brugge, evinde oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı takımı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. 14 Mart 2015’te Olimpiyat Stadı’nda oynanan rövanş karşılaşmasında da 3-1’lik skorla gülen Belçika ekibi oldu ve Beşiktaş’ı saf dışı bıraktı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:19
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