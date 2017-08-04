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Medipol Başakşehir'in rakibi Sevilla oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir İspanyol devi Sevilla ile eşleşti.

04 Ağustos 2017 Cuma 13:26
Medipol Başakşehir'in rakibi Sevilla oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER

Karabağ - Kopenhag
Apoel - Slavia Prag
Olympiakos - Rijeka
Celtic - Astana
Hapoel Beer Sheva - Maribor
BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA
Young Boys - CSKA Moskova
Napoli - Nice
Hoffenheim - Liverpool
Sporting - Steaua Bükreş

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Başakşehir ilk maçını içeride oynayacak.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 13:26
  1. Başakşehir
  2. Başakşehir Sevilla
  3. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    yok artık sevilla çok zor rakip.
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