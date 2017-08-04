Medipol Başakşehir'in rakibi Sevilla oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir İspanyol devi Sevilla ile eşleşti.04 Ağustos 2017 Cuma 13:26
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER
Karabağ - Kopenhag
Apoel - Slavia Prag
Olympiakos - Rijeka
Celtic - Astana
Hapoel Beer Sheva - Maribor
BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA
Young Boys - CSKA Moskova
Napoli - Nice
Hoffenheim - Liverpool
Sporting - Steaua Bükreş
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Başakşehir ilk maçını içeride oynayacak.