Başakşehir'e Türkiye Kupası'nda büyük şok!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.



Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, kupada sürpriz yaptı. Lacivert turunculular, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.



14. dakikada Dialiba'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Giresunspor, 65'te Maurice Dale ile farkı ikiye çıkardı. 72'de bir de penaltı kazanan Karadeniz ekibi, Korkishko'yla 3-0'ı yakaladı. Başakşehir'in tek sayısı ise 75'te Mevlüt Erdinç'ten geldi.



Bu maçın rövanşı 16 Ocak'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.



GİRESUNSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 3-1



GOLLER: 14' Diabang, 65' Junior, 72' Korkishko (pen.) (Giresunspor) / 75' Da Costa



İLK 11'LER:



GİRESUNSPOR: Anıl, Caner, Aykut Demir, Korkishko, Diabang, Recep, Dimitriadis, Junior Dale, Sandro, Çağlar, Hüsamettin



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Da Costa, Uğur, Alparslan, Egemen Korkmaz, İrfan Can, Hakan Özmert, Mahmut Tekdemir, Tunay, Kerim Frei, Mevlüt