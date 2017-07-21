Başakşehir'e İtalyan hakem
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, Belçika'nın Club Brugge takımıyla yapacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek.21 Temmuz 2017 Cuma 18:44
İstanbul ekibinin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynayacağı ilk maçı, Paolo Mazzoleni yönetecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz Çarşamba günü Belçika'nın Bruges kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak Club Brugge-Medipol Başakşehir müsabakasında, Mazzoleni düdük çalacak.