Başakşehir'den Samuel Eto'o atağı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Samuel Eto'o için Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in de devreye girdiği belirtildi.



Lig TV'de yer alan habere göre; Antalyaspor ve Medipol Başakşehirli yöneticilerin Kamerunlu futbolcu için masaya oturdukları ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.



İki kulübün görüşmesinin ardından Eto'o'nun hangi takıma gideceği netlik kazanacak. Eto'o için Premier Lig takımlarından Hull City'nin de devrede olduğu bildirildi.



Beşiktaş'a Kerim Frei engeli

Uzun süredir Eto'o ve kulübü Antalyaspor ile görüşen Beşiktaş yönetiminin, Kamerunlu oyuncu ile her konuda anlaşmasına ve Antalyaspor ile de büyük ölçüde mutabakata varmasına rağmen transferin Kerim Frei engeline takıldığı ifade ediliyor.











