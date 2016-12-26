Başakşehir'den Karabükspor ve Osmanlıspor'a destek geldi

Çaykur-Rizespor- Osmanlıspor maçında galibi hakem Cüneyt Çakır belirledi. Kalecinin elle oynamasına Rize lehine penaltı veren Çakır, son dakikada bu kez Delarge'ın düşürülmesinde penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Musa Çağıran skoru belirledi: 0-1



Twitter'dan imalı tepikler

Maç sonrası Çaykur Rizespor teknik heyeti ve futbolcular skandal kararlar veren hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. Osmanlıspor ise resmi twitter hesabından "Osmanlıspor'umuz yine tarih yazdı ama bu kez verilen yanlış penaltı kararıyla!" şeklinde twit atarak alehlerine verilen penaltı pozisyonunun fotoğrafını yayınladı.



Başakşehir ise bu twiti reetweetleyerek, "Yalnız değilsiniz Osmanlıspor ve Karabükspor. Bu hafta tarihi TFF ve MHK'nin hakemleri tüm yurtta yazdı" diye yazarak bu hafta yaşanan hakem hatalarına dikkat çekti.













(Yeni Şafak)