Başakşehir'den iki bomba yıldız daha

Kadrosunu yıldız isimler ile güçlendiren Turuncu-Lacivertliler, Gençlerbirliği’nin 25 yaşındaki stoperi Luccas Claro için de nabız yokluyor.



Kırmızı-Siyahlılar’a, başarılı savunmacının maliyetini soran Başakşehir, Ankara temsilcisinin 2 milyon Euro talep etmesi üzerine pazarlıklara başladı. İstanbul ekibi, öte yandan kanat rotasyonu için de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan ayrılarak, Birmingham’a transfer olan Kerim Frei ile de görüşmelerine devam ediyor.

Kaynak:Fanatik