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Başakşehir'den iki bomba yıldız daha

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışını son 3 haftada kaybeden Medipol Başakşehir, transfer harekatına devam ediyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:45
Başakşehir'den iki bomba yıldız daha

Kadrosunu yıldız isimler ile güçlendiren Turuncu-Lacivertliler, Gençlerbirliği’nin 25 yaşındaki stoperi Luccas Claro için de nabız yokluyor.
 
Kırmızı-Siyahlılar’a, başarılı savunmacının maliyetini soran Başakşehir, Ankara temsilcisinin 2 milyon Euro talep etmesi üzerine pazarlıklara başladı. İstanbul ekibi, öte yandan kanat rotasyonu için de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan ayrılarak, Birmingham’a transfer olan Kerim Frei ile de görüşmelerine devam ediyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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