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Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı!

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Östersunds ile karşılaşan Galatasaray 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya erken veda etti.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:52
Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı!

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Östersunds ile karşılaşan Galatasaray 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya erken veda etti.

İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Sarı Kırımızı takım Türk Telekom Stadyumu'nda yaklaşık 30 bin taraftarının önünde karşılaştığı İsveç ekibine karşı oyunda hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 1-1'lik skor ile ayrıldı.

Sarı Kırmızılı takımın elenmesinin ardından ise Başakşehir Kulübü’nün resmi twitter hesabından gülümseten bir paylaşım yapıldı. Galatasaray’dan ayrılarak bu sezon Başakşehir’e geçen Aurelien Chedjou’nun fotoğrafını paylaşan kulüp, “Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık” diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:52
  1. başakşehir
  2. Galatasaray
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