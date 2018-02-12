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Başakşehir'den flaş hamle! Genç yıldızı transfer etmek için girişimlere başladı

Başakşehir Altınordu'nun genç yıldızı Barış Alıcı'yı transfer gündemine aldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:11
Başakşehir'den flaş hamle! Genç yıldızı transfer etmek için girişimlere başladı

İzmir ekibinden 2016-17 sezonunda transfer ettiği Cengiz Ünder'i sezon başında 13 milyon Euro bonservisle İtalya ekibi Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in şimdi de Barış'ı gözüne kestirdiği belirtildi. Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında 2 kez rakip fileleri sarsan 20 yaşındaki sağ kanat, toplam gol sayısını 8'e çıkararak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ümit Milli Takım'da iki kez forma şansı bulan genç krampon hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:11
  1. barış alıcı
  2. Başakşehir
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