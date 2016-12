Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Türkiye'de ara transfer döneminin ateşi şimdiden yandı! Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir resmen devreye girdi. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği İrfan Can Kahveci için görüşmelere başlayan Başakşehir, Abdullah Avcı'nın da ısrarlı talebinin ardından transferi bitirme noktasına geldi.

TRANSFER İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İrfan Can Kahveci'yi takımında görmek isteyen Avcı'nın bu talebini değerlendiren Başakşehir Yönetimi, Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardı ve başkan Cavcav'ın talep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

Gençlerbirliği, 2 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim yaparsa; İrfan Can Kahveci sürpriz bir şekilde Ocak ayından itibaren Başakşehir forması giyecek. Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve şu anda lider durumda bulunan Başakşehir, Ocak ayından kadrosunu güçlendirmek için 2 ya da 3 transferin altına imza atacak.



Gençlerbirliği'nde yıldızını partlatan İrfan Can Kahveci, 7 Aralık'ta kendisine yöneltilen "Gençlerbirliği olmasaydı, lig ayırmaksızın hangi Anadolu kulübünde oynamak isterdin?" sorusuna "Hiç düşünmedim ama Başakşehir olabilirdi" cevabını vermişti.



3 SEZONDA 3.LİG'DEN SÜPER LİG'E



Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği'ne geçen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Genç orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.



İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN;



İbrahim Üzülmez; "Türk futbolunda şu an doğru yatırım olarak transfer edilecek tek oyuncu. Bana göre Sergen Yalçın'dan sonra gelen en yetenekli yerli 10 numara. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Sadece fiziksel olarak biraz daha güç kazanması gerekiyor"



(Sporx)