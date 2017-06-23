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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

23 Haziran 2017 Cuma 10:31
Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe önemli bir transferi daha gerçekleştirmek üzere. Sarı Lacivertliler, Valbuena ve Dirar'ın ardından, Medipol Başakşehir'in başarılı ismi Visca ile de anlaşma sağlamak üzere. beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Edin Visca'yı 5 milyon euro + 1 futbolcu karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın. Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:31
  1. Fenerbahçe
  2. Edin Visca
  3. Medipol Başakşehir
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