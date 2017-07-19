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Başakşehir'den bir transfer daha

Başakşehir son olarak Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı renklerine bağladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:18
Başakşehir'den bir transfer daha

Elia, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir son olarak Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı transfer etti.

Chedjou'nun sakatlığından sonra stoper arayışlarını sürdüren Başakşehir tecrübeli oyuncunun tranfserini kısa süre içinde açıklayacak.

Fas Milli Takım forması da giyen Manuel da Costa Olympiakos ile geçen sezon çıktığı 32 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

Kariyerinde daha önce Nancy, PSV Eindhoven, Fiorentina, West Ham United ve Lokomotif Moskova formaları giyen tecrübeli stoper 2013-2014 ve 2014-2015 yılları arasında Sivasspor forması terletmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:18
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