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Başakşehir'den Belözoğlu açıklaması!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde gazetelerde çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:52
Başakşehir'den Belözoğlu açıklaması!

TRT Spor'da yayınlanan Spor Hafta Sonu programına telefonla bağlanan Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmeyeceğini söyledi.

"Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den gönderilmiş bir oyuncuydu. Emre ile sözleşme imzaladıktan sonra Başakşehir'de kariyerinin en önemli iki yılını yaşadı. İstatistikler de bunu gösteriyor. Bize, Emre ile ilgili bir teklif gelmedi, böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu haberler nereden çıktı bilmiyorum. Ayrılık düşüncemiz yok."

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:52
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