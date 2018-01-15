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Başakşehir'den Arda'dan sonra bir bomba daha

Barcelona'dan Arda Turan'ı transfer eden Başakşehir, Riad Bajic’le de her konuda anlaştı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:15
Başakşehir'den Arda'dan sonra bir bomba daha

Ara transferde yılın bombasını Arda Turan transferini bitirerek patlatan Başakşehir’den şampiyonluk yolunda dev bir adım daha geldi. Fanatik`in haberine göre devreyi lider bitiren, sezonun sonunda da zirveyi hedefleyen İstanbul ekibi forvete de Riad Bajic’le her konuda anlaştı.

Atiker Konyaspor’da geçen sezon 17 gol atarak Udinese’ye transfer yapan Bosnalı forvet de bu hafta içi Başakşehir’le sözleşme imzalayacak.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:15
  1. Riad Bajic
  2. Başakşehir
  3. Arda Turan
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