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Başakşehir'den Arda Turan ve küfür açıklaması

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, deplasmanda Atiker Konyaspor ile yaptığı maçın ardından havalimanında bir grup Galatasaray taraftarının Arda Turan'a küfürlü tepkisi sonrasında duyuru yaptı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:43
Başakşehir'den Arda Turan ve küfür açıklaması

İşte açıklama;

Süper Lig'inin 20. haftasında deplasmanda oynadığımız Konyaspor mücadelesinin ardından havalimanında futbolcumuz Arda Turan'a yönelik yaşanan talihsiz olaylar sebebiyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorum.

Altyapısından yetiştiği, kaptanlığını yaptığı Galatasaray kulübünün bir kısım taraftarlarının kendisine göstermiş olduğu küfürlü tepki, en az Arda kadar beni ve değer bilen tüm gerçek futbolseverleri üzmüş ve derinden yaralamıştır. Profesyonel bir futbolcu olan Arda Turan, kariyer planlamasını göz önüne alarak hedefleri doğrultusunda bir transfer yapmıştır. Bu ağır ve terbiye sınırlarını aşan hakaretleri hiçbir gerekçe asla meşru kılamaz.

Elbette bir kısım taraftarın vermiş olduğu tepkiyi, 113 yıllık bir camiaya mal etmiyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in de ifade etmiş olduğu gibi Sarı-Kırmızılı taraftarların Arda'yı kendi takımlarında görmeyi istemelerini ve bu nedenle üzgün olmalarını anlayışla karşılıyorum ancak Arda'nın bu güzide kulübe vermiş olduğu hizmetleri unutmamaları gerekir. Avrupa'ya transfer olduktan sonra dahi her fırsatta Galatasaray sevgisini vurgulamaktan çekinmeyen, stadına giderek maçlarını izleyen Arda, bunca yaşananlara rağmen, dün sosyal medya hesaplarından, top toplayıcıyken kale arkasında golüne sevindiği, yıllar sonra birlikte çalışma şansı yakaladığı Hagi'nin doğum gününü kutlayarak vefasını ve hatırşinazlığını göstermiştir.

Ben, Arda Turan'ın bu ülke için hala üreteceği çok büyük değerler olduğuna inanıyorum ve oyuncumuza yapılan bu çirkinliği hoş karşılamadığımı açıklamak istiyorum. Unutmayalım ki, Arda Turan, Galatasaray'ı ve Ülkemizi Barcelona gibi bir dünya kulübünde başarıyla temsil etmiş, sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin sahip çıkması gereken bir değerdir.

Birkaç hafta sonra kendi sahalarında oynamak üzere tüm takımımızla beraber Arda da Galatasaray camiasının misafiri olacak. Nezaket sınırlarının aşılmadığı, Galatasaray camiasına her zaman saygı ve sevgisini dile getiren Arda Turan'ın gerekli saygı ve sevgiyi göreceğini bir gece temenni ediyorum.

Saygılarımla

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:43
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