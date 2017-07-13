Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başakşehir'de Visca şoku!

Aurelien Chedjou'nun uzun sürecek sakatlığının ardından takımın yıldızı Edin Visca da sakatlandı! Başakşehir'den henüz bir açıklama yapılmadı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:35
Başakşehir'de Visca şoku!

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Slovenya 1. Ligi ekiplerinden Triglav’ı 4-1 mağlup etti.

Kranj Stadı’nda oynanan mücadelede Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cheikhou Dieng,  51. dakikada Eljero Elia, 75. dakikada Edin Visca ve 83’te Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Bukara’dan geldi.

VISCA SAKATLANDI

Bu arada devre arası oyundan alınan Sokol Cikalleshi, 75. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca’nın yerine yeniden oyuna dahil oldu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:35
  1. visca
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    1. İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    2. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    3. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    4. Trafikte kaç kadın sürücü var?
    5. Kapıyı hışımla kapattı! Vladimir..
    6. Barcelona Azpilicueta'yı istiyor
    7. HTC U11’in Türkiye fiyatı açıklandı
    8. Galatasaray'ın forma sponsoru THY
    9. Afyonkarahisar’da haşhaş hasadı başladı
    10. Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor
    11. Aylar sonra bir ilk! Aynı masada..
    12. Aylar sonra ortaya çıktı! Aynı masada..
    13. Trump 'Çok tehlikeli yer’e indi!
    14. Donald Trump'tan Putin'e çağrı!
    15. Numan Kurtulmuş Brüksel’de..
    16. En fazla adımı Hong Kong atıyor
    17. 'Suikast timi'nin yargılanmasına devam..
    18. Bingöl'de öldürülen teröristlere ait..
    19. 'Şehzadeler Şehri' ekoparkına kavuşuyor
    20. Bursa'da FETÖ Operasyonu: 10..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı