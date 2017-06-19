İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başakşehir'de deprem! Ayrılmak istediğini açıkladı

Galatasaray ve Trabzonspor ile ismi anılan Edin Visca, Başakşehir'den ayrılmak istediğini söyledi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 18:56
Başakşehir'de deprem! Ayrılmak istediğini açıkladı

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bu yaz takımdan ayrılabileceğini söyledi. Visca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkındaki transfer iddialarını değerlendirdi.

Medipol Başakşehir'de altı sezonun ardından yeni bir meydan okuma arayışı için zamanın geldiğini belirten Visca, "Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde etmiş ve Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMLARINA İTİRAZ ETMEM"

Kariyerine hangi takımda devam etmek istediği konusunda ise Visca, "Bazı isteklerim var ancak şimdilik bu sır olarak kalsın. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin en büyük takımlarına transfer olmaya asla itiraz etmem." diye konuştu.

Visca, menajerlerine güveninin tam olduğunu belirterek, "Onlar benim için her zaman en iyisini yaptı. Dolayısıyla kimle anlaşırlarsa anlaşsınlar yanlış yapmayacaklardır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından 2011'de Medipol Başakşehir'e transfer olan Visca'nın 2020 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor. Orta sahanın sağında oynayan Visca, 2016-2017 sezonunda 43 resmi maçta forma giydi ve 10 gol attı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 18:56
  1. İstanbul Başakşehir Haberleri
  2. İstanbul Başakşehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakandan kamu borçları için son çağrı: Bir daha olmayacak!
    1. Bakandan kamu borçları için son çağrı:..
    2. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    3. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    4. Japon devi iflas etti
    5. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    6. Yarın akşam Kadir Gecesi
    7. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    8. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    9. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    10. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    11. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    12. Avustralya'dan Suriye kararı
    13. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    14. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    15. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    16. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    17. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    18. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    19. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    20. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!