Başakşehir'de Arda'dan sonra bir bomba daha Riad Bajic

Fanatik'in haberine göre devreyi lider bitiren, sezonun sonunda da zirveyi hedefleyen İstanbul ekibi forvete de Riad Bajic’le her konuda anlaştı. Atiker Konyaspor’da geçen sezon 17 gol atarak Udinese’ye transfer yapan Bosnalı forvet de bu hafta içi Başakşehir’le sözleşme imzalayacak.

İtalya macerası istediği gibi gitmeyen Bajic, Seri A’da 5, İtalya Kupası’nda ise iki karşılaşmada forma giyebildi. Skora katkı yapamayan oyuncunun Başakşehir’e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı ifade edildi.

Adebayor’un yanına

Aykut Kocaman’ın Türkiye’ye getirdiği ve güvenerek forma verdiği 23 yaşındaki futbolcu hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Özellikle hücum preste ve son vuruşlarda etkili olan Bajic’i teknik direktör Abdullah Avcı’nın Adebayor’un arkasında kullanmayı planladığı bildirildi.