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Başakşehir uzatmalarda güldü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Teleset Mobilya Akhisaspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:34
Başakşehir uzatmalarda güldü

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, uzatmalarda bulduğu golle Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu ve 90+2. dakikada Mossoro kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 59. dakikada Paulo Henrique attı.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken, Teleset Mobilya Akhisaspor 17 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Teleset Mobilya Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:34
  1. Medipol Başakşehir
  2. Teleset Mobilya Akhisarspor
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