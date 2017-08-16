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Başakşehir turu zora soktu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 yenildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:51
Başakşehir turu zora soktu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 mağlup oldu.

İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yapılan Medipol Başakşehir-Sevilla maçının ilk yarısını İspanyol ekibi, 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Medipol Başakşehir, gole çok yaklaştı. Sol kanatta buluştuğu topla çaprazdan ceza sahasına giren Elia, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Rico'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mossoro'nun önünde kalırken, bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

16. dakikada konuk ekip, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen Sevilla atağında, Correa'nın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Escudero'nun yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-1

19. dakikada Clichy'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

36. dakikada Banega'nın ceza sahası yayı içinden şık vuruşunda, kaleci Volkan Babacan soluna gelen topu kornere çeldi.

38. dakikada Montoya'nın sağdan ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Ben Yedder dokundu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Correa'nın yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 yenildi.

51. dakikada ceza sahası ön çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Pareja'nın kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Elia'nın soldan ortasında Sevilla savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Visca'da kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rico'dan döndü. Pozisyonun devamından Sevilla defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in son çizgiye inmeden içeri çevirdiği top, penaltı noktası üzerindeki Adebayor'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Rico, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde çeldi. Top, altıpas içindeki Attamah'ta kalırken, hakem ofsayt kararıyla oyunu durdurdu.

64. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede beraberliği yakaladı. Mahmut Tekdemir'in ara pasına hareketlenen Elia ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Rico'nun bacaklarının arasında filelere yolladı: 1-1

84. dakikada İspanyol temsilcisi, bir kez daha öne geçti. Mercado'nun pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Navas'ın ortasında, ön direğe hareketlenen Ben Yedder, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasında altıpas önünde yükselen Napoleoni kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Rico, son anda topu kornere tokatladı.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir-Sevilla maçının takım kadroları şöyle:

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Adebayor, Elia, Mahmut Tekdemir, Caicara

Sevilla: Rico, Lenglet, Montoya, Ben Yedder, Banega, Correa, Pizarro, N'Zonzi, Escudero, Pareja, Mercado

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:51
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