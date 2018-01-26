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Başakşehir ,Trabzonspor'un yıldızına talip oldu

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Başakşehir sürpriz bir ismi gündemine aldı.

26 Ocak 2018 Cuma 01:38
Başakşehir ,Trabzonspor'un yıldızına talip oldu

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uğur Demirok'a yeni sözleşme teklifi yapıldı. Yönetimin tecrübeli stopere yıllık 800 bin euro ücret teklif etti, oyuncu ise 900 bin euro istedi.

 

Bordo-mavili yönetim Uğur ile gelecek günlerde bir kez daha masaya oturacak.  Öte yandan devre arası transfer döneminin başında Uğur’a tecrübeli Başakşehir’in de teklif yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 01:38
  1. Uğur Demirok
  2. Başakşehir
  3. trabzonspor
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