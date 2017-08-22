Başakşehir tarih yazma peşinde! Muhtemel 11'ler
Şampiyonlar Ligi Play off turu ilk maçında İstanbul'da, Sevilla'ya 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkıyor.22 Ağustos 2017 Salı 10:13
İstanbul'daki ilk karşılaşmada oldukça iyi performans göstermesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Turuncu-Lacivertli ekip Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek istiyor.
Başakşehir'in alacağı her türlü 2 farklı galibiyet kendisini bir üst tura taşıyacak. 2-1 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Başakşehir 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetlerde de adını Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına yazdırmayı başaracak. Temsilcimizin 1-0 galibiyetinde de İspanyol ekibi İstanbul'da 2 gol attığı için turu geçmeye yeterli olmayacak. Herhangi bir beraberlik skoru ve Sevilla'nın galibiyetinde ise, Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
SEVİLLA-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Ramon Sanchez Pizjuan
HAKEM: William Collum
SAAT: 21.45
MUHTEMEL 11'LER
SEVİLLA: Sergio Rico, Gabriel Mercado, Clement Lenglet, Nicolas Pareja, Sergio Escudero, Steven N'Zonzi, Guido Pizarro, Walter Montoya, Ever Banega, Joaquin Correa, Wissam Ben Yedder
TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Ellia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı