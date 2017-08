Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?

Avrupa'da 9. maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Sevilla ile karşı karşıya geliyor. 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, iç sahada İspanyol rakibi önünde de kazanmak istiyor. Peki futbol severlerin heyecanla beklediği Başakşehir Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak. İlk maçta avantaj elde etmek isteyen Başakşehir Sevilla maçı tam saat kaçta oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi ön elem karşılaşması ile ilgili detaylar...

Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Sevilla maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TiviSpor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara,- Emre Belözoğlu(Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir,- Visca, Mossoro,Elia,- Adebayor

Sevilla: Rico,- Sébastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito,- Ben Yedder

TWİTTER'DA ESPİRİLİ ATIŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek Başakşehir Futbol Kulübü, rakibine esprili bir göndermede bulundu.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi Twitter hesabından, Sevilla'nın çeşitli dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla ilgili görseller paylaşılarak, "Don't you want to win the EuropaLeague once again SevillaFC? (Avrupa Ligi'ni bir daha kazanmak istemez misiniz.)" ifadesine yer verildi.

İspanyol ekibin cevabı ise gecikmedi: "Teşekkürler ama bizde çok var. Siz ilk kez kazansanız daha iyi olur.