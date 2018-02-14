Başakşehir resmen duyurdu! Yıldız futbolcu o takıma kiralandı...
Başakşehir'in başarılı oyuncusu Cheikhou Dieng sezon sonuna kadar Sırbistan ekibi Sporting Subotica kiraladığını duyurdu.14 Şubat 2018 Çarşamba 14:00
Medipol Başakşehir Kulübü, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng'i, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Sporting Subotica takımına sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Senegalli futbolcumuz Cheikhou Dieng, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Spartak Subotica takımına sezon sonuna kadar kiralandı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, oyuncumuza başarılar dileriz.
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