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Başakşehir resmen duyurdu! Yıldız futbolcu o takıma kiralandı...

Başakşehir'in başarılı oyuncusu Cheikhou Dieng sezon sonuna kadar Sırbistan ekibi Sporting Subotica kiraladığını duyurdu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:00
Başakşehir resmen duyurdu! Yıldız futbolcu o takıma kiralandı...

Medipol Başakşehir Kulübü, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng'i, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Sporting Subotica takımına sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Senegalli futbolcumuz Cheikhou Dieng, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Spartak Subotica takımına sezon sonuna kadar kiralandı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, oyuncumuza başarılar dileriz.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:00
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  4. futbol
  5. Sırbistan Süper Lig

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