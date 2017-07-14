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Başakşehir Mevlüt Erdinç transferini açıkladı

Turuncu-lacivertli takım, golcü oyuncu Mevlüt Erdinç transferini sosyal medyada yayınladığı video ile açıkladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:12
Başakşehir Mevlüt Erdinç transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç'in transferini resmi Twitter hesabında yayınladığı video ile duyurdu.

Kulübün resmi hesabından yayınlanan videoda Mevlüt, daha önce Fransa'da karşılıklı oynadığı, turuncu-lacivertli takımın Kamerunlu oyuncusu Aurelien Chedjou'yu telefonda arayarak transfer olduğunu söyledi.

Videoda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü binasından, sol ayak bileğindeki kırık nedeniyle hastanede yatan Chedjou'yu arayan Mevlüt, "Sana bir sürprizim var arkadaşım. Artık sana karşı oynamayacağım ama seninle aynı takımda oynayacağım. Aranıza katılıyorum" dedi.

Chedjou da bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Seninle aynı formayı giymek için en hızlı şekilde dönmeye çalışacağım. Tebrikler. Aramıza hoş geldin" sözlerini kullandı.

Mevlüt Erdinç, ve Aurelien Chedjou, Fransa 1. Ligi'nde uzun yıllar farklı takımların formalarıyla karşılıklı olarak mücadele etmişti.

  • Medipol Başakşehir, bugün sağlık kontrolünden geçen Mevlüt Erdinç ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu için yarın bir diğer yeni transfer Gökhan İnler ile kulüp binasında imza töreni düzenlenecek.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:12
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