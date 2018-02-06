Başakşehir maçında puan kaybı olursa, Aykut Kocaman istifa edecek!

Aykut Kocaman’ın istifasının cebinde olduğu iddiası ise yanında pek çok dedikoduyu da beraberinde getirdi. Bunların belki de en dikkat çekici olanı; Ali Koç’un beraber çalışmak istediğini daha önceden kendisine deklere ettiği tecrübeli teknik adam daha fazla kendisini yıpratmayacak.

Kaynak:Fotospor