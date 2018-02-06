Başakşehir maçında puan kaybı olursa, Aykut Kocaman istifa edecek!
Zİrve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.06 Şubat 2018 Salı 13:29
Zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe’de günün dedikodusu Başakşehir maçından çıkacak olumsuz bir sonucun ardından Aykut Kocaman’ın istifa edeceği. Osmanlıspor maçından sonra görevi bırakan ama yönetim tarafından geri döndürülen Kocaman’ın peşinden bu kez koşulmayacağı ise gelen bilgiler arasında.
Kocaman, Ali Koç öncesi yıpranmamak için istifa edecek
Aykut Kocaman’ın istifasının cebinde olduğu iddiası ise yanında pek çok dedikoduyu da beraberinde getirdi. Bunların belki de en dikkat çekici olanı; Ali Koç’un beraber çalışmak istediğini daha önceden kendisine deklere ettiği tecrübeli teknik adam daha fazla kendisini yıpratmayacak.
Kaynak:Fotospor
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