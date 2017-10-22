Başakşehir Kız Anadolu İHL’den Milli İrade dergisi

LEVENT SONAT/İSTANBUL

Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatma Gezici´nin yönetiminde 15 Temmuz Şehitlerine ithafen Milli İrade dergisi çıkarıldı. Okul öğretmenlerinden Zeynep Seven, Gülşen Dokumacı, Efraim Bayır, Ayşe Tok, Fethiye Çakmak ve okul öğrencilerinden Zeynep Dilara Akyürek’in yoğun emek ve katkılarıyla hazırlanan Milli İrade dergisi dolu bir içeriğe sahip. Dergide 15 Temmuz şehitlerimizin isim listesi, 15 Temmuz gazileriyle röportaj, darbeler tarihi de yer alıyor.

Başakşehir yerel yöneticilerinin de demeçlerinin yer aldığı dergi 15 Temmuz’a ait resim ve karikatürler de yer alıyor. Okumaktan büyük keyif aldığımız bu dergide emeği geçen başta Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatma Gezici, okul öğretmeni ve öğrencilerine AkitAilesi olarak yayın hayatlarında başarılar diliyoruz.