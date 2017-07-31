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Başakşehir Galatasaray'ı istediği Mert Günok'a imzayı attırdı

Medipol Başakşehir, ismi Galatasaray ile de anılan kaleci Mert Günok'un transferini resmen açıkladı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:29
Başakşehir Galatasaray'ı istediği Mert Günok'a imzayı attırdı

Bu sezon yaptığı transferlerle yeniden güçlü bir kadro kuran Başakşehir, adı Galatasaray'la anılan Mert Günok transferini resmen açıkladı. 

Transferi Twitter hesabından bir videoyla açıklanan Mert Günok, 34 numaralı formayı giyecek. Başakşehir, 26 yaşındaki kaleci için Bursaspor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemezken, Yeşil Beyazlılar'dan yıllık 1.1 milyon euro kazanan deneyimli kalecinin yeni kulübünden ne kadar kazanacağı ise henüz açıklanmadı. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:29
  1. İstanbul Başakşehir
  2. Mert Günok
  3. Galatasaray
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