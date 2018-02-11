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Başakşehir fena dağıldı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde 31 maçtır yenilmeyen Medipol Başakşehir'i Fernandao'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

11 Şubat 2018 Pazar 21:12
Başakşehir fena dağıldı

Süper Lig'in 21. haftasına lider giren Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sahasında tam 31 maçtır yenilmeyen Başakşehir'in serisi de bu mağlubiyetle bozulmuş oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini 32 ve 56. dakikalarda Brezilyalı forvet Fernandao kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 41'e yükseltip zirveye bir adım daha yaklaşırken 43 puanda kalan Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın kazanması halinde zirveyi sarı-kırmızılı rakibine kaptıracak.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir ise deplasmanda Trabzonspor karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 21:12
  1. Fernandao
  2. Medipol Başakşehir
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig

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