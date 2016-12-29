Başakşehir Egemen Korkmaz'ı transfer ediyor

Süper Lig'de devreyi namağlup lider tamamlayan Medipol Başakşehir transferde hız kesmiyor.
İlk olarak Gençlerbirliği'nin yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Medipol Başakşehir, bu kez savunmaya önemli bir takviye için önemli adımlar attı.
Sporx'te yer alan habere göre turuncu-lacivertliler, Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de FC Will'de forma giyen Egemen Korkmaz ile masaya oturdu. Başakşehir, 34 yaşındaki defans oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de devreyi namağlup lider tamamlayan Medipol Başakşehir transferde hız kesmiyor.