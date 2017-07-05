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Başakşehir Cengiz Ünder'in bonservis bedelini tam 40 Milyon TL olarak belirledi

Avrupa takımlarının peşinde olduğu Başakşehir’in yıldızının fiyatı belli oldu. İstanbul ekibi taliplilerinden 10 milyon Euro (40 milyon TL) istiyor. Bunun yüzde 30’u Altınordu’ya gidecek.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 01:56
Başakşehir Cengiz Ünder'in bonservis bedelini tam 40 Milyon TL olarak belirledi

Başakşehir’de bir yandan kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken bir yandan da takımın yıldızlaşan isimlerine teklif yağmaya devam ediyor. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın önceki gün, “Cengiz için Avrupa’dan 3-4 teklif var” açıklamasını yapmasıyla milli yıldızın durumu merak konusu haline gelirken, İstanbul ekibinin istediği bonservis de belli oldu.

10 milyon euro

FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre; Abdullah Avcı’nın her fırsatta, “Bir sezon daha oynayıp gitmesi daha doğru olur” dediği 20 yaşındaki futbolcu için Başakşehir’in 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Altınordu’dan 700 bin Euro bonservis ödenerek kadroya katılan oyuncunun sözleşmesinde maddeye göre ikinci satışından yüzde 30 payın İzmir temsilcisine ödenmesi gerekiyor. Başakşehir bu nedenle genç oyuncuyu 10 milyon Euro’dan aşağı satmayı düşünmüyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 01:56
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