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Başakşehir, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferinin bittiği resmen açıkladı. Başakşehir ayrıca, Arda Turan için de özel bir video yayınladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:04
Başakşehir, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Medipol Başakşehir, Arda Turan transferini resmen açıkladı. Resmi açıklamayı Başkan Göksel Gümüşdağ yaparken, Başakşehir de resmi Twitter hesabından Arda'ya özel bir video yayınladı.

İşte Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama;

ArdaTuran bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.” Göksel Gümüşdağ...

BARÇA DA AÇIKLADI! 2,5 YIL KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU...

Barcelona da transferi duyururken anlaşmanın detaylarını açıkladı. Katalan ekibi yaptığı açıklamada;

'FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor.' denildi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:04
  1. Medipol Başakşehir
  2. Arda Turan
  • AdemAdem1 sa önce
    ben bayadir sizi takip ediyorum lakin yeni duzenlemeyle .....
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