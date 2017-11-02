Başakşehir 90+4’te Avrupa’ya tutundu

Abdullah Avcı'nın Emre Belözoğlu ve Adebayor'un yokluğunda maça Elia, Visca ve Mossoro ile başlamaması ve maç öncesi Attamah'ın ısınırken sakatlanması ileMedipol Başakşehir, kabusu gördü.

İlk yarının 7. dakikasında Kerim Frei, ceza alanı içerisinde müsait durumdaydeyken çektiği şutta kaleci Baumann, topu çelmeyi başardı. 17. dakikada ise Hoffenheim'ın atağında Kramaric'in şutunda Mert Günok topu kornere çeldi. 30. dakika gelişen Hoffenheim atağında topu önünde bulan Amiri kaleye sert bir şut gönderdi. Mert Günok topu yine kornere çelerek gole izin vermedi. Mert Günok 37. dakikada ise Kerem Demirbay'ın şutunu çıkararak kalesinde bir kez daha devleşti. İlk yarı golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 47. dakikada Grillitsch ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklar üretmeye başlayan Başakşehir'de 65. dakikada sağ kanattan Çaiçara'nın ortasında Mevlüt Erdinç yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu auta yolladı.Edin Visca 90+4'te maçı sonucunu tayin etti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir grupta 2 puanda son sırada kalırken Hoffenheim puanını 4'e yükseltti.

MAÇIN ADAMI: MERT GÜNOK

1 gol yemesine ve takımının yenilmesine rağmen özellikle ilk yarıda Hoffenheim oyuncularının zorlu şutlarını başarılı biçimde kurtaran Mert Günok, mücadeleye damga vurdu ve farklı mağlubiyeti engelleyen isim oldu.

MAÇIN KIRILMA ANI

Başakşehir 7. dakikada öne geçme fırsatını tepti. Tunay Torun'un rakipten kaptığı topta ceza alanı içerisindeki Kerim Frei'ı gördü. Frei, müsait pozisyonda çektiği şutta kaleci Baumann'a takıldı.

ÖNEMLİ ANLAR

1- Maça önemli oyuncularından yoksun başlayan Medipol Başakşehir, organize olmakta güçlük çekti ve etkisiz oyunla birlikte istenen sonuç gelmedi.

2- Savunma hattındaki hatasız oyun ve hızlı ataklarla rakibini yormayı başaran Hoffenheim, kontrollü oyunu ile maça hükmetti.

3- Paniksiz ve soğukkanlı bir futbol sergileyen Hoffenheim takımı, orta sahadaki oyuncularının hücumdaki oyunculara attığı nokta paslarla pozisyon zenginliği yarattı ve golü de buldu.