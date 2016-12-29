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Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Başbakan Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul programında konuşuyor. Yıldırım, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin 2017 yılında vergi dilimine dahil olmayacağını söyledi.

Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
Eklenme: 29 Aralık 2016, 18:50
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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul programında konuşuyor.
Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur.
Küresel bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye dimdik duruyor.

Bu yıl dünya ekonomisinde daralma var. ABD seçimleriyle birlikte kurlarda oynama var.
Tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl 410 bin vatandaşımıza iş sağladık.

Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var.

Planlarınızı, hedeflerinizi asla ertelemeyin. 2017 iyi gelecek. 2017'de Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta bütün birikimini ve gayretini ortaya koyacak.
Asgari ücret 1404 lira olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi işverenin pirim yüküne katkı sağlamaya devam edilecek. Vergi diliminden dolayı asgari ücret bu rakamın altına düşmeyecek.

Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek.

Yetkin ve yeterli olduğumuz alanlarda kendi ürünlerimizi tercih edelim. Pahalı olsun bizim olsun.
Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak ayıralım. Türkiye bundan sonra daha fazla akıl terine yatırım yapacak, alın teri zaten var.

 
EtiketlerBaşbakan Binali YıldırımTürkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu
HABER YORUMLARI
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Hasan uzun

Millet hiç birşeyden eksik değil asgari ücret az diyenlerin cebinde 1000-3000 TL arası cep telefonları var gerisi hikaye karı koca çoluk çocuk hepsi çalışıyor bu gün bir haneye giren en az para 4000.- TL ..herkezde bulaşık makinası var plazma TV var ağlamak adetten olmuş...

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Okan

Yenisim algı oyununu hep Zenginin cebi doluyor fakiri cebini doldurmaya bırak diken yok yazık bu halka

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Ali SAVRAN

SAYIN BAŞBAKAN BU MİLLET SİZİ HERZAMAN DESTEKLEDİ ARKANIZDA DURDU, DURUYOR AMA SİZ NEDEN ASKERİ ÜCRET KONUSU GELDİĞİNDE MİLLETİN ARKASINDA DURMUYORSUNUZ? DEVLETİMİZİN SÖZÜ, 1300 TL OLAN AÇLIK ÜCRETİNİ 1600 TL Kİ MİLLETİN İSTEDİĞİ 3000 YADA 5000 DEĞİL, YAPMAYA YETMEZ Mİ?

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Gizem

Kardeşlerim bu tür yorumlar yapmayın.bunlar yabancı devletlerinoyunu ülkemiz çok şükür iyi durumda asğari ücretimiz diğer ülkelere göre çok iyi enflasyon abartıldığı kadar yüksek değil.Algı operasyonu yapıyorlar bize .hükümetimize sonuna kadar destek gerekirse aç yatarım aldığım asgari ücret feda olsun gerekirse almam.

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Mekanikadam

-Hanım bu elektriğe , bu suya,bu doğalgaza, bu bakkala, bu kasaba bu 4 lirayı da çoçuğa alacağımız laptoba ayırıyorum. Evladım500 ay sonra laptobun hazır....

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Savaş yıldız

Evet beden gücü millette vatan sevgisi millette ama nedense cebleri dolan hep iş adamları hdp li milletvekilleri ve bir sürü işe yaramayan gene milletvekillerinin cepleri dolsun ev bedava araba bedava herşeyi bedava bide vekilim diye foesu var asgari ücretliyle seçimden seçime muhattap olurlar ama asgari cüretle çalışana 100 tl zam hiçmi utanmadınız bu zammı yaparken heryerde hükümetimize sahip çıkarken hükümet bize böylemi sahip çıkıyor

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