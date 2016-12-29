Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul programında konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur.

Küresel bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye dimdik duruyor.

Bu yıl dünya ekonomisinde daralma var. ABD seçimleriyle birlikte kurlarda oynama var.

Tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl 410 bin vatandaşımıza iş sağladık.

Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var.

Planlarınızı, hedeflerinizi asla ertelemeyin. 2017 iyi gelecek. 2017'de Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta bütün birikimini ve gayretini ortaya koyacak.

Asgari ücret 1404 lira olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi işverenin pirim yüküne katkı sağlamaya devam edilecek. Vergi diliminden dolayı asgari ücret bu rakamın altına düşmeyecek.

Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek.

Yetkin ve yeterli olduğumuz alanlarda kendi ürünlerimizi tercih edelim. Pahalı olsun bizim olsun.

Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak ayıralım. Türkiye bundan sonra daha fazla akıl terine yatırım yapacak, alın teri zaten var.