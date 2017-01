Baş şüpheli ABD

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Türkiye’deki birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını hedef alan küresel şeytanlar, bir kez daha terör maşasını kullandı. Türkiyeli Müslümanlar tarafından Hristiyan adeti olan Noel ve Yılbaşı kutlamalarına karşı farkındalık çalışmalarının artırıldığı bir süreçte yılbaşı kutlaması yapılan gece kulübüne düzenlenen provokatif saldırının hedefinin İslami camiayı töhmet altında bırakmak olarak yorumlandı...

DİNİN HEDEF ALINMASI ‘ÜST AKIL’A HİZMETTİR

Gazeteci-yazar Ömer Turan: “Reina’ya yapılan saldırı bir terör saldırısıdır, hedefinde Türkiye ve onun liderliğini yaptığı İslam dünyası vardır. ABD ve İngiltere destekledikleri terör örgütleri üzerinden Türkiye’ye savaş açtılar. Terör saldırısı iki aşamalı. İlk aşama dün geceki katliam. İkinci aşama ise bu saldırıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti hükümetine ve Diyanet’e mâl etmek.”

Cübbeli Ahmet Hoca: “Terör saldırısı ha ibadet yerinde yapılmış, ha eğlence yerinde yapılmıştır. Günahı da vebali de aynıdır.”

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hoca: “İstanbul’daki saldırıyla ümmetin umudu olan bu milleti sarsmaya çalışan küresel teröristleri paramparça eyle ya Rabbi. Ya Kahhar!”

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu: “Terör insanlığın ortak katilidir. Nereden gelirse gelsin ve kim olurlarsa olsunlar amasız fakatsız lanetliyorum.”

Eski Refah Partisi Rize Milletvekili ve gazetemiz yazarı Şevki Yılmaz: “Ülkemize gelen zimmiler (turistler) Allah’ın misafirleridir. Onlara ihanet eden, Allah’a ve Resulüne ihanet eder. Terörün her çeşidini lanetliyoruz! Terörün hedefi ülkemizdir. Birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Terörün kurbanlarına rahmet ve şifa diliyoruz. CIA’nın ülkemizdeki şubesi Gladyo’nun maşaları PKK, DAEŞ, DHKP-C, FETÖ vb. terör örgütlerini Allah kahretsin, başımız ve vatanımız sağolsun.”

SURİYE ATEŞKESİNE YÖNELİK CIA MİSİLLEMESİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: “Reina saldırısı Suriye ateşkesine misilleme olarak yapılmış bir CIA eylemidir.”

Gazeteci-yazar Kemal Öztürk: “Bir saldırının ardında hangi terör örgütü var diye bakıp ona göre tepki verenler, kötü niyetli değilse de cehaletin dibini yaşıyordur. Sivil öldüren her ideoloji, her rejim, her örgüt zavallıdır.”

Yazar Fatih Tezcan: “İslam adına terör yapanlarla, terör üstünden İslam’a saldıranlar, emperyalizmin farklı kostümlerle aynı sahaya sürdükleri tetikçilerdir. Kutuplaşma iddiası kasıtlı bir yalandır. Reina saldırısına dindar-laik hepimiz üzüldük. Sevinenler sadece CIA-FETÖ mikserleridir.”

Grup Yürüyüş solisti sanatçı Mehmet Ali Aslan: “Bir şeyi doğru bulmamak veya eleştirmek o şeye yönelik kanlı bir saldırıyı tasvip etmek değildir. Bu saldırı ne İslami’dir ne insani.”

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay: “Küresel bir terör saldırısının hedefindeyiz. Terörizm için caddeler, meydanlar, eğlence-alışveriş merkezleri ve ibadethaneler fark etmiyor.”

EMPERYAL AMAÇLARA HİZMET EDEN SALDIRI

Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin: “İstanbul’daki saldırı, İslam ile uzaktan yakından alakası olmayan, bilakis siyasi amaç olarak İslam’ın hedef alındığı bir saldırıdır. Genelleştirilen hedef göstermeler ve saldırının siyasi bağlamından koparılarak din ile ilişkilendirilmesi, terörün amacına hizmet ediyor. Türkiye’nin, İslam’ın ve Müslümanların hedef alındığı, emperyal amaçlara hizmet eden bu siyasi saldırıyı kınıyorum.”

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş: “Bu saldırı Suriye savaşının bitmesini istemeyenlerin saldırısıdır. Tıpkı büyükelçi saldırısı gibi, daha çok kenetleneceğiz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz DEAŞ, Batı istihbarat örgütlerinin kurduğu bir örgüttür.”