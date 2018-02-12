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Baş dönmesi belirtileri ve tedavisi

İç kulakta yer değiştiren denge kristalleri Baş dönmesi problemi ile karşı karşıya kalmanıza sebep olmaktadır. İşte detaylar...

12 Şubat 2018 Pazartesi 21:05
Baş dönmesi belirtileri ve tedavisi

İç kulakta yer değiştiren denge kristalleri Baş dönmesi problemi ile karşı karşıya kalmanıza sebep olmaktadır. Ön plana çıkan bu denge kristallerine bağlı baş dönmesi problemini ilaç kullanmadan geri plana almak için denge kristallerinin yerine oturtulması gerekmektedir.

Vistübiler yani denge  siniri iltihabı durumu ise baş dönmesinin sebeplerini arasında boy göstermektedir. Denge siniri durumu aynı zaman da iç kulak nezlesi olarak da tanımlanmaktadır. İç kulak nezlesinin belirtilerinden arasında kusma ve mide bulantısı durumu gözlemlenmektedir.

Denge iltihabı durumunda kişinin hastaneye yatırılması ve tedavi ettirilmesi gerekmektedşr. Bu planlama doğrultusunda ancak kişi eski sağlığına kavuşabilir. Genellikle 3 haftalık zaman zarfı dilimi içerisinde hasta tedaviye yanıt verecektir. İç kulak basıncının artması ile birlikte ön plana çıkan çok şiddetli ağrılar ve baş dönmesi atakları, baş dönmesinin üçüncü evresi olarak tanımlanmaktadır. Bu evre diğerlerine oranla daha ağırdır ve işitme kaybı, çınlama, basınç problemleri ile karşı karşıya kalmanıza sebep olmaktadır. Ön plana çıkan bu ataklar devam ettiği sürece artarak çoğalmaktadır.

 

Böyle durumlarda vestübiler nörik ilaçlar devreye girmektedir. Bununla birlikte baş dönmesi problemini geri plana almak adına kişinin tuz alımını azaltması, stres faktöründen uzak durması ve yaşam tarzzına dikkat etmesi gerekmektedir. Tüm bu hususlar sağlığınız adına büyük önem taşımaktadır.

Bu evrede iç kulakta oluşum gösteren basınç artışının kısa zaman da azaltılması gerekmektedir. Basıncın azaltılması için idrar söktürücüler devreye girmektedir.  Eğer idrar söktürücü uygulaması da tedaviye yanıt vermez ise  kortizon kullanılması gerekmektedir.

Bu uygulama da orta kulak kısmına kortizon enjeksiyonu yapılmaktadır. Eğer bu tedavi de işe yaramaz ise iç kulağın denge bölümünü yok etmek adına gentamisin olarak tanımlanan denge bölümünü düzenlemeye yönelik tedavi uygulamaya alınacaktır. Bu planlama da aynı kortizon uygulamasına benzerlik göstermektedir.

Eğer tüm bu tedaviler hiçbir yanıt vermez ise denge sinirinin kesilmesi gibi cerrahi işlemlerin uygulamaya alınması gerekecektir. Eğer sizlerde baş dönmesi tedavisi ve belirtileri hakkında detaylı olarak bilgi almak isteyenlerdenseniz önerilerimizi göz önünde bulundurabilirsiniz..

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:05
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