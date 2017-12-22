Baş ağrısından sonra en sık rastlanan ağrı: Bel ağrısı

Bel ağrısı denildiği zaman ilk akla gelen hastalığın bel fıtığı olduğunu dile getiren Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan,bel ağrısının pek çok nedenden dolayı oluşabileceğini, bel fıtığıyla karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Günlük hayatın yoğun koşuşturmasında ani hareket etmek, yanlış oturmak, ağırlık kaldırma, yapılan ters bir hareket ve travmaya bağlı nedenlerdendolayı bel ağrılarının sıkça ortaya çıktığını, özellikle soğuk havalarda bu şikayetlerin arttığını vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bilinen bir neden olmadan da meydana gelebileceğinin altını çizdi.

BEL AĞRISININ EN ÇOK GÖRÜLEN NEDENİ YANLIŞ VE ANİ TERS HAREKETLERDİR

Dünyada bel ağrısının, baş ağrısından sonra en çok rastlanan ikinci ağrı tipi olduğuna dikkat çeken Yıldızhan, insanların yaklaşık olarak %80’inin hayatında en az bir kez yaşadığı bel ağrısının, oldukça yaygın olduğunun altını çizdi.

Genellikle 30-45 yaş aralığında sıkça ortaya çıkan bel ağrısının en çok 60 yaş üzeri kadınlarda görüldüğünü sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel ağrısının temel nedenlerini sıraladı.

Yıldızhan, bel ağrısına neden olan çok sayıda farklı rahatsızlığın mevcut olduğunu, fakat en yaygın olanların, yanlış hareket yapmak, duruş bozukluğu, uzun süre hareketsiz kalmak, ayakta sabit durmak, ağır kaldırmak ve ani hareket etmek gibi durumların bel ağrısının temel nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Eğer bel ağrısı 2 günden uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana muayene olmanın gerekliliğinden bahseden Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, daha fazla süren ve dönemsel olarak şiddetlenen bel ağrılarının altında farklı nedenler olabileceğinin, teşhis ve tedavinin öneminin altını çizdi.

BEL AĞRISINA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Bel ağrısının çok sık görülen bir ağrı türü olmasının yanı sıra farklı hastalıkların da belirtisinin olabileceğini yineleyen Yıldızhan, bel ağrısının uzun sürdüğü durumlarda giderek şiddetleniyorsa, ufak bir hareket sizi hareketsiz bırakıyorsa, ya da ağrının şiddeti sürekli değişiyorsa, bu durumun altında farklı bir hastalık olabileceğine dikkat çekti.

Doğumsal anomalilerin bel ağrısına neden olabildiğini, bunun yanı sıra travmaya bağlı omurga kaymasının, yumuşak doku yaralanmasınınveya kırıkların da ağrıya neden olabileceğinden bahseden Yıldızhan, bel fıtığı, duruş bozukluğu, kireçlenme, romatizmal rahatsızlıklar, kemik erimesi ya da dar kanalın da bel ağrısına neden olan rahatsızlıklar arasında yer aldığını ifade etti. Doç. Dr. Yıldızhan, ‘’Böbrek, karaciğer, mide ve diğer iç organ rahatsızlıkları da bel bölgesinde ağrı oluşmasında etkilidir. Omurgaya yayılmış ya da omurgada başlayan kanserler ve bel bölgesinde bulunan iyi huylu tümörler de bel ağrısı oluşmasına neden olabilir’’ diyerek sözlerini noktaladı.

Nöroşirurji Uzmanı

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

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