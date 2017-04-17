Baş ağrısına iyi gelen yiyecekler neler?

Havanın değişimi sağlıklı insanlarda bile baş ağrılarına neden olur. Baş ağrısı durumunda hemen ilaçlara başvurmamak gerekir. Bazı yiyecekler baş ağrılarına iyi gelebilir.

Baş ağrısına iyi gelen yiyeceklerin listesi:

1. Patates: Şaşırmayın normal patates gerçekten baş ağrısını azaltır. Patates potasyum maddesi açısından zengindir. Bu madde baş ağrısına iyi gelir. Patatesi pişmiş halde yemek gerekir.

2. Kabak çekirdeği: Bu çekirdekler baş ağrısını azaltan diğer bir mineral olan magnezyum açısından zengindir. Ayrıca kabakta beynin etkinliğini iyileştiren çinko ve fosfor mineralleri de vardır.

3. Badem: Badem de magnezyum açısından zengindir. Ayrıca bademde B2 vitamini bulunur. Doktorlar bu vitamini migren sırasında almayı tavsiye ediyorlar.

4. Susam: Kalsiyum ve diğer birçok yararlı maddeler açısından zengin olan susam baş ağrılarına iyi gelir.

5. Yağlı balık: Omega 3 yağ asitleri ve D vitamini ile zengin olan balık kronik baş ağrıları durumlarına iyi gelir.

6. Zencefil: İltihap kovucu ve antihistamin etkilere sahip olan zencefil baş ağrılarını azaltır. Eğer baş ağrısı veya migren atağının yaklaştığını hissediyorsanız, 1 bardak zencefil çayı için.

7. Acı biber: Kapsaisin adlı alkaloid açısından zengin olan acı biber baş ağrılarının yoğunluğunu azaltır.

8. Kafein: Kahvenin ve siyah çayın içeriğinde bulunan bu madde baş ağrılarını azaltır. Birçok Ağrı kesici ilacın içeriğinde kafein maddesi vardır. Fakat çok miktarda kahve ve çay içen insanlarda kafein tam tersi baş ağrılarına yol açabilir.

9. Karpuz: Su, potasyum ve magnezyum açısından zengin olan karpuz baş ağrılarına iyi gelir.

10. Su: Çoğu durumda olağan susuz kalma baş ağrısına neden olur. Baş ağrısının ilk belirtilerinde hemen 1 bardak temiz su için.

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