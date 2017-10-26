Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler

Türkiye sınırına doğru ilerleyen Irak askerleri, Fırat Nehri üstündeki Zumar'da Peşmerge ile çatışmaya girdi.

26 Ekim 2017 Perşembe 08:48
Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler

Irak'ın kuzeyinde bir gün süren sessizlik bu gece bozuldu, Ordu birlikleri ile peşmerge Zumar'da çatıştı.

Fırat Nehri üstünde bulunan kentte gerçekleşen çatışma sonucunda bazı peşmergeler askerler tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda, birkaç gün önce Irak askerlerini rehin alan peşmergeye aynı dille yanıt verildiği görülüyor. Diz çöktürülen sekiz peşmergenin silahlarına el konuldu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani'ye ait Rudaw televizyonu, Bağdat yönetiminin Zumar çevresine tanklar, zırhlı araçlar ve topçu birlikleri sevk ettiğini bildiriyor.

Yerel kaynaklar ayrıca, Zumar'daki çatışmaya Şii milisler Haşdi Şabi'nin de katıldığını aktarıyor.

Dün Türkiye ve İran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Ankara'dan eli dolu ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Bağdat'ın birlikte mücadele edeceğini resmen ilan etti.

İlk fotoğraf

Türkiye ve Irak, sınırdaki Ovaköy'de yeni sınır kapısı açmak istiyor ve ordu birlikleri hafta başından bu yana kuzeye ilerliyor. Son olarak Feys habur'a kadar gelen Irak askerleri ilk kez fotoğraflandı. Fırat Nehri'nde ilerleyen askerler dışında Haşdi Şabi komutanları da bölgede.

Barzani hezimete uğradı

Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü IŞİD'den temizleyen Irak'ta, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu ülkeyi alt üst etti. IŞİD'in Musul'u alması üzerine Irak ordusunun bölgeden çekilmesi Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'ü referanduma dahil etti.

Uluslararası uyarılara ve Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı.

Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede peşmerge kaçtı, tüm tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 08:48
  1. Irak
  2. Kuzey Irak
  3. Erbil
  4. Kerkük
  5. referandum
  6. bağımsızlık
  7. savaş
  8. çatışma
  9. peşmerge
  10. Türkiye
  11. Ankara
  12. Bağdat
  13. Mesut Barzani
  14. Kürt
  15. PKK
  16. ABD
  17. Birleşmiş Milletler
  18. Zumar
  19. Feys Habur
  20. Haydar el İbadi
  21. son dakika
  22. son dakika haberleri
  23. haberler
  24. İran
  25. Ordu
  26. habur
  27. Tayyip Erdoğan
  28. Recep Tayyip Erdoğan
  • KassamKassam1 sa önce
    Hani abd İsrail destek veriyordu işiniz gücünüz iftira dedikodu sünni kardeslerinizi hasdi sabi ye satiyorsunuz milliyetciliginiz gözünüzü kör etmiş Allah ümmetçilik le bizi birleştirsin
  • Abdullah Haşimi Abdullah Haşimi 1 sa önce
    Barzaniyi muteber kılmak için pkklılar doğu ve güneydoğuda barzaninin seyyid olduğu propagandası yapıyorlar.Akit gazetesinden istirhamımız bu propagandayı boşa çıkaracak haberler yapmasıdır. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum seyyidler İslama ve Türkiyemize asla ihanet etmezler. Barzani asli hüviyeti yahudidir.
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 2 sa önce
    Eee barzoş hani karşılık verirdin nooolldu ...
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    İhanet er geç cezasını bulur, abd işgalinin öncü birliği olmuştu peşmerge. Maşaların kaderi bu, yanmak.
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor