Barzani'yi nasıl yanılttılar?

Kuzey Irak Kürt yönetimi bugün yeni bir siyasi hesaplaşma içine girdi.

IKYB Başkanı Mesud Barzani'nin istifasının ardından dengeler değişirken, Türkiye başta olmak üzere Uluslararası toplumun tüm baskılarına rağmen gerçekleşen referandum süreci bir kez daha gündeme geldi.

BARZANİ KUMAR OYNADI

1 Eylül'de gerçekleşen hukuksuz referandum ile sözde ''Bağımsızlık'' hayalleri kuran Barzani'ye en büyük darbe Türkiye, Irak ve İran'nın ortak tavır alması oldu.

Irak, İran ile Türkiye’nin beraber hareket etmesinin sonucu olarak referandum, bağımsızlık ilan edilse de edilmese de sonuçları itibari ile boşa çıktı.

Batılıların ikiyüzlü tavrına veya kerhen yapmayın demesine rağmen perde arkasında belli aktörlerin onayıyla referandum yapıldı ama sonuçlarını etkisiz kılan Türkiye ile İran’ın kararlı tutumu oldu.

BARZANİ'Yİ YANILTTILAR

20 yıldır ticari ve siyasi olarak Türkiye ile hareket eden Barzani'yi referandumun Irak, Türkiye ve İran'nın Suriye meselesi üzerinden ortak bir tavır alamayacağı düşüncesi yanlışa itti.

Türkiye’nin referandum siyasetinde birinci amacı bağımsız bir sözde Kürt devletinin ortaya çıkmasını, ikincisi PKK’nın bölgeye hakim olmasını engellemekti.

Keza tüm güvenlik uzmanlarına göre PKK’nın bölgeye hakimiyeti iki yolla engellenebilir. Ya Barzani’ye doğrudan, fazlasıyla destek vermekti fakat Barzani referandumda ısrar etti.

BAĞDAT HÜKÜMETİ İLE ORTAKLIK

İkincisi Bağdat ile işbirliği yaparak terör örgütü PKK’yı engellemek, Bağdat’ın PKK’nın güçlü olduğu Sincar ve Mahmur’u hakimiyetine alması son zamanlarda olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Böylece Suriye'de sözde Kürt koridoru'nun Kuzey Irak kesimi bizzat Irak güçleri tarafından yok edilmiş oluyor.